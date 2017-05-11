ФОТО: Уникальная находка времен войны в Балтийском море

 

Фото: Nord Stream 2

В Балтийском море, в Финском заливе, найден практически целый бомбардировщик времен Второй мировой войны, пишет Apollo со ссылкой на «Postimees».

Самолет был обнаружен неподалеку от трассы балтийского газопровода «Nord Stream» в западной части Финского залива. Бомбардировщик находится на глубине в 100 метров.

Его длина составляет 11 метров, размах крыла - 18 метров.

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Морские археологи указывают, что это американский бомбардировщик «Douglas DB-7 Boston/A-20 Havoc», который использовался во время войны.

Фото: Nord Stream 2

Находку передадут государственному управлению музеев, точное местонахождение самолета не уточняется.

По словам специалистов, подобная находка - огромная редкость, так как обычно после падения в море самолеты разделяются на несколько частей.


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