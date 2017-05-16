Турция усилила охрану на Босфоре из-за возможной атаки ИГ на российский флот

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Власти Стамбула усилили меры безопасности на Босфоре на фоне сообщений о том, что боевики «Исламского государства», возможно, готовят нападение на российские корабли.

Власти Стамбула усилили меры безопасности в проливе Босфор для предотвращения возможной атаки со стороны террористической группировки «Исламское государство» на российские военные корабли. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает издание Hurriyet Daily. Турецкая разведка получила ранее информацию, согласно которой джихадисты могут готовить обстрел кораблей российского военно-морского флота из переносных ракетных комплексов и длинноствольного оружия.

Исходя из полученных данных, турецкая полиция изучила те места в Босфорском проливе, где корабли подходят близко к берегу, и выставила там усиленный контроль. Как пишет издание Habertürk, в общей сложности было выявлено 146 таких позиций.

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Под охраной полиции

Кроме того, при прохождении Босфора российские корабли сопровождают вертолет турецкой полиции и два десантных катера.

Накануне российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» проходил через Босфор, возвращаясь из Сирии, в сопровождении турецкой береговой охраны.


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