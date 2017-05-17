Найдены обломки самолета ранее исчезнувшего в Бермудском треугольнике

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Береговая охрана США обнаружила обломки у берегов Багамских островов, которые вероятно принадлежат исчезнувшему ранее самолету, передает CNN.

Отмечается, что проводятся поиски пассажиров. По информации телеканала, на борту самолета находились четверо граждан США − женщина 40 лет, мужчина 52 лет и двое детей 3-х и 4-х лет.

По словам представителя береговой службы Флориды Эрика Вудалла,

обнаруженные примерно в 25 километрах к востоку от Эльютера обломки скорее всего принадлежат пропавшему 16 мая самолету.

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Напомним, в районе Бермудского треугольника пропал небольшой самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту.

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