Нового президента Бразилии подозревают в коррупции, как и его предшественницу

Верховный суд Бразилии одобрил начало расследования в отношении президента страны Мишела Темера в ответ на соответствующий запрос Генеральной прокуратуры.

Бразильские предприниматели передали в Федеральный верховный суд (ФВС) видеозапись, на которой президент страны Мишел Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, который был инициатором импичмента экс-главе государства Дилме Руссефф.

После того как информация о видеозаписи была обнародована СМИ, большинство депутатов покинули парламент и очередное заседание этого органа было прервано, сообщает ТАСС.

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Президент обвинения в свой адрес отрицает. Как сообщила его пресс-служба, Темер «не участвовал и не давал разрешения» на действия, которые могут помешать сотрудничеству Куньи с правосудием.

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