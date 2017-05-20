Россия обвинила Украину в нарушении Евроконвенции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в невыполнении Европейской Конвенции о правах человека, передает РИА Новости Украина.

«Украина вообще отказывается на данный момент выполнять Европейскую Конвенцию, подвесила ее применение. Плюс вы знаете, что происходит с нападками на церковь, с нападками на средства массовой информации», - заявил он в Кипре после заседания комитета министров Совета Европы.

По его словам, в ходе заседания участники согласились с необходимостью соблюдения прав и свобод человека, закрепленной в Европейской конвенции.

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«В этой связи обратили внимание на то, что происходит на Украине, где эти обязательства грубо нарушаются», - сказал российский министр.

Напомним, что у Украины больше всего проигранных дел в Европейском суде по правам человека, которые она не оплатила вовремя. Кроме того, Украина лидирует в антирейтинге по количеству дел против нее в этом суде.