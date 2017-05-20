Евродепутат: Литва и Россия фактически находятся в состоянии войны

Лайма Андрикиене
 

Лайма Андрикиене. Фото: Julius Kalinskas / 15min.lt

Россия хочет изменить мировой порядок и доминировать в мире, но, чтобы достичь этой цели, Москве нужен слабый Евросоюз. В связи с этим Литва и Россия фактически находятся в состоянии войны, сказала агентству ЛЕТА депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрикиене.

Под словосочетанием «в состоянии войны» она имеет в виду гибридную войну и попытки России вмешаться в выборы, проходящие в других странах. «Россия предпринимает попытки повлиять на нашу политическую среду, выборы наших парламентов и президентов. Одновременно следует учитывать и то, что Россия делает в соседних странах - на Украине, в Грузии, Молдавии и Белоруссии», - считает депутат.

По мнению Андрикиене, инструменты, которые использует Россия, относительно новые и надо быть готовыми к борьбе с ними.

Она напомнила, что депутаты комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны многократно на эту тему дискутировал, в том числе с партнерами по НАТО и США.

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Говоря об обороне и безопасности, многие думают, что это как-то связано с вооруженными силами Европы, но это лишь малая часть, и одновременно идет работа над укреплением европейских сил НАТО, отметила она.

Возможности влияния ЕС на процессы в России Андрикиене оценивает пессимистично, отмечая, что в России лишь один человек принимает решения, и все знают, что это президент.

Она считает, что президент России Владимир Путин хочет переизбраться на следующий срок, чтобы сохранить режим.

Хотя в ЕС нет единого мнения в отношении санкций против России, Европа все-таки может говорить в один голос, санкции не так и тяжелы, несмотря на то, что европейские предприятия терпят убытки, говорит Андрикиене. «В действительности санкции не вредят экономике России так, как кажется самой России. Если Россия продолжит подвергать гонениям своих людей и будет продвигаться вглубь Украины, санкции даже надо ужесточить», - подчеркивает депутат.

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