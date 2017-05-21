В Израиле Трампа поселят в номере-бомбоубежище

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Американского лидера Дональда Трампа во время его визита в Израиль в целях безопасности поселят в бронированном гостиничном номере.

Еще по этой теме

Как передает телеканал NBC News, управляющий отеля David в Иерусалиме Шелдон Ритц рассказал, что номер Трампа будет защищен от взрывов, газа, яда и пуль. Кроме того, помещение может выдержать обрушение всего здания.

Отмечается, что вместе с Трампом, который посетит Иерусалим и Вифлеем, прибудет тысяча человек из его окружения.

Реклама

Ранее также сообщалось, что отель Трампа в Израиле будут охранять роботы.

Еще по этой теме
Лавров пошутил о «секретных данных» от Трампа

Лавров пошутил о «секретных данных» от Трампа

Трамп пообещал Колумбии бороться с какао вместо коки

Трамп пообещал Колумбии бороться с какао вместо коки


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне Wo&Men

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы Showbiz

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы

Какие купальники сегодня в моде: секси-элегантность от звезд Wo&Men

Какие купальники сегодня в моде: секси-элегантность от звезд

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку Showbiz

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера Showbiz

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 