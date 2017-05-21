В Израиле Трампа поселят в номере-бомбоубежище

Американского лидера Дональда Трампа во время его визита в Израиль в целях безопасности поселят в бронированном гостиничном номере.

Как передает телеканал NBC News, управляющий отеля David в Иерусалиме Шелдон Ритц рассказал, что номер Трампа будет защищен от взрывов, газа, яда и пуль. Кроме того, помещение может выдержать обрушение всего здания.

Отмечается, что вместе с Трампом, который посетит Иерусалим и Вифлеем, прибудет тысяча человек из его окружения.

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Ранее также сообщалось, что отель Трампа в Израиле будут охранять роботы.

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