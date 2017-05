Елизавета II навестила в больнице детей, раненных во время теракта в Манчестере

В этом госпитале Манчестера находятся 14 пострадавших детей, из них четверо - в критическом состоянии.

На кадрах, которые демонстрируют британские телеканалы, королева в ярко-синем пальто и оранжевой шляпе, поприветствовав встречавшее ее на улице руководство больницы, заходит в здание через приемное отделение скорой помощи.

Twitter

Here she meets Millie Robson, 15, from County Durham, and her mother Marie pic.twitter.com/fUKJQH5Q63— Press Association (@PA) 25 мая 2017 г.