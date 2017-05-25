Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 25 мая, навестила в больнице детей, которые получили ранения в результате теракта в Манчестере 22 мая. Королева встретилась с сотрудниками Royal Manchester Children's Hospital и с некоторыми пострадавшими, сообщает BBC.

В этом госпитале Манчестера находятся 14 пострадавших детей, из них четверо - в критическом состоянии.

На кадрах, которые демонстрируют британские телеканалы, королева в ярко-синем пальто и оранжевой шляпе, поприветствовав встречавшее ее на улице руководство больницы, заходит в здание через приемное отделение скорой помощи.

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Here she meets Millie Robson, 15, from County Durham, and her mother Marie pic.twitter.com/fUKJQH5Q63— Press Association (@PA) 25 мая 2017 г.

Внутри королеву ждал медицинский персонал.

Пообщавшись с врачами и медсестрами, Елизавета II прошла в некоторые палаты, где поговорила с пострадавшими детьми.































Aizvērt Елизавета II навестила в больнице детей, раненных во время теракта в Манчестере AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Взрыв в Манчестере прогремел вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе Manchester Arena после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, в том числе 12 детей. По данным следствия, теракт осуществил 22-летний Салман Абеди, также погибший при взрыве.

Согласно последним сведениям ВВС, из 116 пострадавших при взрыве 75 остаются в восьми лечебных заведениях Манчестера. Из них 23 находятся в реанимации в критическом состоянии, в том числе пятеро детей.







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