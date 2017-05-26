Британец получил девять лет тюрьмы за курение в самолете

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В 2015 году британец Джон Кокс устроил пожар на борту самолета, покурив в туалете. Изначально он был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы, однако теперь этот срок увеличен более чем вдвое.

В 2015 году командир воздушного судна, летевшего из Бирмингема в египетский курортный Шарм-эш-Шейх, послал сигнал SOS и запросил аварийную посадку в ближайшем аэропорту.

Причиной этого стал пожар, устроенный на борту самолета 46-летним Джоном Коксом, который выпивал перед полетом и во время него, после чего решил покурить в туалете.

Реклама

Самолет с более чем 200 пассажирами на борту находился на высоте более 10 тысяч метров и на расстоянии около 160 километров от побережья Египта,

когда экипаж сообщил капитану, что не может потушить огонь в мусорной корзине туалета.

На помощь экипажу пришел один из пассажиров, работавший в пожарной спасательной команде, и в итоге самолет приземлился благополучно.

Капитан, отлетавший 20 лет, сказал, что никогда не имел дело с настолько потенциально опасной ситуацией.

В январе в Бирмингеме прошел суд, на котором Кокс признал свою вину и согласился с тем, что его действия несли угрозу жизни.

Еще по этой теме
Самолет Москва - Бангкок попал в турбулентность: пострадали десятки человек

Самолет Москва - Бангкок попал в турбулентность: пострадали десятки человек

Пилота пакистанской авиакомпании засняли спящим в салоне. Самолетом управлял стажер

Пилота пакистанской авиакомпании засняли спящим в салоне. Самолетом управлял стажер

ООН: Бомба в ноутбуке на борту самолета – лишь вопрос времени

ООН: Бомба в ноутбуке на борту самолета – лишь вопрос времени


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 23700 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери Showbiz

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова Showbiz

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

С жареной рыбой связали опасную болезнь Wo&Men

С жареной рыбой связали опасную болезнь

СМИ: Ученые отыскали Ноев ковчег Hi-Tech

СМИ: Ученые отыскали Ноев ковчег

В Сеть «утекли» первые подробности о Galaxy S9 Hi-Tech

В Сеть «утекли» первые подробности о Galaxy S9

Авиация

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕР ...
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕР ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 