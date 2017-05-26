Украину из-за долгов лишили права голоса в ВОЗ

Украину лишили права голоса в Всемирной организации здравоохранения из-за долгов по взносам на сумму 26 миллионов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает NewsONE. По его словам, в 2014 году украинским властям было не до этого.

«Чем это вызвано? Банальным делом. В 2014 году после «хозяйственных» украинцев на государственном счету было 108 тысяч гривен (около 3663 евро)... Возможно, эти вопросы отошли на второй план», - объяснил Гройсман.

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Примечательно, что на днях Украина на Ассамблее ВОЗ выступила с заявлением против того, чтобы Россия была избрана ее президентом.

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