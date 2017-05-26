Сирийские беженцы недовольны переездом в Эстонию: мы идиоты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Журнал Time написал статью о сирийских беженцах, которые оказались в эстонском городе Пыльва и недовольны переездом в Эстонию.

Семьи Ийман Атеэк и Таймаа Абазли были направлены в Эстонию в рамкам европейской программы по переселению беженцев. Они не выбирали страну, в которую переедут, сообщает Postimees.ee.

Когда Ийман и Таймаа сели в резиновую лодку, чтобы добраться до Греции, то они думали, что воссоединятся со своими родными в Германии. Однако они оказались в ловушке из-за закрытых границ Евросоюза.

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В итоге после того, как сирийки провели вместе с семьями около года в лагере для беженцев, им предложили возможность перебраться в Эстонию. Другие страны в качестве вариантов для переезда не рассматривались.

«Это все напоминает принудительный брак, - считает Ийман.

– Например, когда семья заставляет девушку выйти замуж за мужчину, которого она не выбирала и который ей не нравится».

Издание отмечает, что, несмотря на все усилия Эстонии по созданию наилучших условий для беженцев, этого недостаточно и из 150 приехавших в нашу страну вынужденных переселенцев, четверть ее уже покинула.

Уехавшие беженцы воспользовались открытыми европейскими границами, чтобы воссоединиться с родными или найти лучшую долю в другой стране. Их не остановил даже страх остаться без каких-либо пособий и возможности ходатайствовать в будущем об убежище.

Time отмечает, что в Эстонии одна из самых маленьких мусульманских общин в Европе, в нашей стране нет ни одной мечети, а зал для молитв находится лишь в Таллинне. Кроме этого, за пределами столицы крайне сложно достать и халяльное мясо.

Большинство беженцев направляют в маленькие эстонские города и села.

Издание отмечает, что это политическое решение, так как в таких местах больше возможностей найти работу и отправить детей в школу.

Однако спокойное уединение, которое так ценят эстонцы, только подчеркивает изолированность сирийцев, которым по душе шумные компании и большие общины.

«Они же знают, что мы все мусульмане. Почему нельзя было нас всех разметить в Таллинне? Там бы мы хотя бы могли есть халяльную пищу», - говорит Ийман. По словам женщины, даже в раю без людей не весело.

«Жизнь в Европе совсем другая и отличается от того, что мы себе представляли, когда покидали Сирию. Мы идиоты»,

- не стесняется в оценках сирийка.

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