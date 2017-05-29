Родственники погибшего в Сирии героя России смогли добиться выплат только через суд

Cуд Краснодара удовлетворил иск фонда «Право матери», добивавшегося для семьи погибшего в Сирии военного летчика Ряфагатя Хабибуллина доплат к пенсиям по потере кормильца, передает «Интерфакс».

Как сообщается на сайте фонда, суд был выигран еще 26 мая. До этого военный комиссариат отказал матери Гольжиган Хабибуллиной, вдове Рамиле и сыну Ленару в положенных по закону повышениях размера пенсии по случаю потери кормильца на 32% и на 100%.

За защитой прав они обратились в фонд «Право матери» - благотворительную организацию, занимающуюся бесплатной юридической защитой прав родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории России и СНГ.

Реклама

Юрист фонда Надежда Кузина объяснила, что в соответствии со статьей 45 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел», близкие погибшего имеют право на повышение пенсии по случаю потери кормильца на 100% (за звание Героя РФ) и на 32% (за статус ветерана боевых действий).

Военкомат в суде представлял Дмитрий Высоковский, пытавшийся доказать, что надбавка положена самому ветерану, а не членам его семьи.

Судья Валентина Попова, заслушав позиции сторон, изучив материалы дела, после совещания удовлетворила иск фонда, решив, что военкомат обязан назначить близким погибшего летчика надбавки к пенсии по случаю потери кормильца, а также выплатить задолженность - свыше 700 тысяч рублей.

На родине мероприятия в честь Хабибуллина стали обязательными для местных чиновников

Хабибуллин и его сослуживец из Пскова Евгений Долгин погибли в сирийской провинции Хомс 8 июля 2016 года, их вертолет Ми-25 был сбит террористами.

Хабибулин был похоронен с воинскими почестями 12 июля в селе Вязовый Гай Старокулаткинского района Ульяновской области. Сайт «Сноб» посвятил Хабибулину и Долгину первый репортаж из серии материалов о военнослужащих, погибших в Сирии, в котором есть записи рассказов его матери, вдовы и друзей.

Хабибуллин был похоронен в селе Вязовый Гай. В селе есть мемориальный обелиск воинам Великой Отечественной войны; сейчас к нему прибита памятная доска Ряфагата Хабибуллина, но в июле, в годовщину его гибели, в селе планируют установить стелу из гранита. Его именем названы улицы в Кореновске, Ульяновске и Краснодаре, а также две школы и футбольный турнир. Кроме того, в Кореновске Ряфагату установили бюст авторства Салавата Щербакова, изваявшего Владимира Великого в Москве.

В райцентре Старая Кулатка есть историко-краеведческий музей, где выставлены экспонаты, имеющие отношение ко всем пятерым жителям района, награжденным званием Героя, в том числе фото Хабибуллина с двух встреч с президентом Владимиром Путиным, военная форма, китель, футболка, кепка, ксерокопия грамот и камень из Пальмиры. Как пишет «Сноб»,

митинги в честь Хабибуллина - это мероприятия для местных чиновников формата «присутствие требуется».

Недалеко от сельского клуба имени Ряфагата Хабибуллина на улице, которая теперь носит имя Ряфагата Хабибуллина, живет мать Ряфагата Хабибуллина, Гольжиган.

Мать Ряфагата: «Я не понимаю - зачем нам Сирия»

В селе говорят, что Ряфагат всего достиг благодаря стальному характеру мамы, о котором здесь ходят легенды. Рассказывают, что, даже когда Ряфагат стал полковником, она ему выговаривала: «Малой, ты солдат не обижаешь? Не заставляешь солдат твою машину мыть? Мыло у солдат не отбираешь? Смотри у меня, если я узнаю, что ты солдат обижаешь...» Но сейчас она просто устала: «Я целыми днями лежу на кровати. Лежу да кушаю. Мне уже 81 - что еще делать? Кушать есть, все есть, живи да живи - но уже пора умирать по времени».

Ряфагат Хабибуллин отучился 10 классов, мечтал стать похожим на летчика Алексея Маресьева, героя Советского Союза, который в Великую Отечественную остался без обеих ног, но снова смог летать. Ряфагат писал сочинения о летчиках и вырезал из газет фотографии с летчиками. Учился на шофера, потом поступил в Сызранское училище, которое закончил в октябре 1988 года. Вскоре у него родился сын Руслан.

После учебы Хабибуллина отправили в Польшу, семья присоединилась к нему через девять месяцев. После распада СССР они вернулись в Россию, перебрались в город Кореновск в Краснодарском крае и уезжали оттуда только один раз - на три года в Буденновск в 2007 году.

Ряфагат сделал хорошую военную карьеру, быстро продвигался по службе, воевал во время осетино-ингушского и грузино-абхазского конфликтов, прошел обе чеченские войны и был в Грузии в 2008 году; в Абхазии его три раза ранили, в первую чеченскую сбили его вертолет - командир погиб, Хабибуллина лечили восемь месяцев.

«Ряфагат был простым парнем - любил футбол и гири, тихий, воспитанный. Никогда в форме не приезжал. Я его ругал - такой простой, что люди вокруг не чувствуют, какой он громадный», - рассказал его друг Расим.

Телеграмма о том, что предстоит командировка в Сирию, пришла Хабибуллину 25 мая 2016 года. 10 июня он совершил намаз и улетел в Сирию. Его жена Рамиля привыкла к его командировкам, но волновалась из-за того, что мужу предстоит служить за границей, Чечня казалась ей безопаснее.

Об обстоятельствах гибели мужа Рамиля знает, что он не должен был лететь в тот день. «Он вообще поехал в Сирию не летать, а руководить, организовывать полеты. У Жени был другой командир. Я не знаю, что произошло. Военные знают, я не знаю. Он улетел на спецзадание и не вернулся».

Мать Ряфагата знает еще меньше: «Я не политик, у меня семь классов образования, и я не понимаю - зачем нам Сирия? Мне ничего не объяснили. ИГИЛ*? Не знаю. Говорят только, что ломают все террористы в Сирии. Я не знаю, кто убил моего сына. Кто мне скажет? Мне сказали, что Ряфагат горел, умер - вот и все, что я знаю».

28 июля 2016 года указом президента РФ ему было присвоено звание Героя РФ (посмертно). Близким Долгина обидно и непонятно, почему он получил орден Мужества, а погибший с ним в одной кабине Хабибуллин был представлен к званию Героя, друг Хабибуллина Расим из Вязового Гая объяснил это так: «Ряфагат еще когда был жив, его командующий отправлял заявку на Героя. Он столько людей в Ингушетии спас, сколько сбил! А Долгин первый раз летал».

За 2,5 года военной операции в Сирии Россия официально признала смерть 30 своих военнослужащих. По неофициальным данным, в частности группы Conflict Intelligence Team, проводящей независимые расследования военных конфликтов, погибших может быть втрое больше.