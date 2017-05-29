Родственники погибшего в Сирии героя России смогли добиться выплат только через суд

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Cуд Краснодара удовлетворил иск фонда «Право матери», добивавшегося для семьи погибшего в Сирии военного летчика Ряфагатя Хабибуллина доплат к пенсиям по потере кормильца, передает «Интерфакс».

Как сообщается на сайте фонда, суд был выигран еще 26 мая. До этого военный комиссариат отказал матери Гольжиган Хабибуллиной, вдове Рамиле и сыну Ленару в положенных по закону повышениях размера пенсии по случаю потери кормильца на 32% и на 100%.

За защитой прав они обратились в фонд «Право матери» - благотворительную организацию, занимающуюся бесплатной юридической защитой прав родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории России и СНГ.

Реклама

Юрист фонда Надежда Кузина объяснила, что в соответствии со статьей 45 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел», близкие погибшего имеют право на повышение пенсии по случаю потери кормильца на 100% (за звание Героя РФ) и на 32% (за статус ветерана боевых действий).

Военкомат в суде представлял Дмитрий Высоковский, пытавшийся доказать, что надбавка положена самому ветерану, а не членам его семьи.

Судья Валентина Попова, заслушав позиции сторон, изучив материалы дела, после совещания удовлетворила иск фонда, решив, что военкомат обязан назначить близким погибшего летчика надбавки к пенсии по случаю потери кормильца, а также выплатить задолженность - свыше 700 тысяч рублей.

На родине мероприятия в честь Хабибуллина стали обязательными для местных чиновников

Хабибуллин и его сослуживец из Пскова Евгений Долгин погибли в сирийской провинции Хомс 8 июля 2016 года, их вертолет Ми-25 был сбит террористами.

Хабибулин был похоронен с воинскими почестями 12 июля в селе Вязовый Гай Старокулаткинского района Ульяновской области. Сайт «Сноб» посвятил Хабибулину и Долгину первый репортаж из серии материалов о военнослужащих, погибших в Сирии, в котором есть записи рассказов его матери, вдовы и друзей.

Хабибуллин был похоронен в селе Вязовый Гай. В селе есть мемориальный обелиск воинам Великой Отечественной войны; сейчас к нему прибита памятная доска Ряфагата Хабибуллина, но в июле, в годовщину его гибели, в селе планируют установить стелу из гранита. Его именем названы улицы в Кореновске, Ульяновске и Краснодаре, а также две школы и футбольный турнир. Кроме того, в Кореновске Ряфагату установили бюст авторства Салавата Щербакова, изваявшего Владимира Великого в Москве.

В райцентре Старая Кулатка есть историко-краеведческий музей, где выставлены экспонаты, имеющие отношение ко всем пятерым жителям района, награжденным званием Героя, в том числе фото Хабибуллина с двух встреч с президентом Владимиром Путиным, военная форма, китель, футболка, кепка, ксерокопия грамот и камень из Пальмиры. Как пишет «Сноб»,

митинги в честь Хабибуллина - это мероприятия для местных чиновников формата «присутствие требуется».

Недалеко от сельского клуба имени Ряфагата Хабибуллина на улице, которая теперь носит имя Ряфагата Хабибуллина, живет мать Ряфагата Хабибуллина, Гольжиган.

Мать Ряфагата: «Я не понимаю - зачем нам Сирия»

В селе говорят, что Ряфагат всего достиг благодаря стальному характеру мамы, о котором здесь ходят легенды. Рассказывают, что, даже когда Ряфагат стал полковником, она ему выговаривала: «Малой, ты солдат не обижаешь? Не заставляешь солдат твою машину мыть? Мыло у солдат не отбираешь? Смотри у меня, если я узнаю, что ты солдат обижаешь...» Но сейчас она просто устала: «Я целыми днями лежу на кровати. Лежу да кушаю. Мне уже 81 - что еще делать? Кушать есть, все есть, живи да живи - но уже пора умирать по времени».

Ряфагат Хабибуллин отучился 10 классов, мечтал стать похожим на летчика Алексея Маресьева, героя Советского Союза, который в Великую Отечественную остался без обеих ног, но снова смог летать. Ряфагат писал сочинения о летчиках и вырезал из газет фотографии с летчиками. Учился на шофера, потом поступил в Сызранское училище, которое закончил в октябре 1988 года. Вскоре у него родился сын Руслан.

После учебы Хабибуллина отправили в Польшу, семья присоединилась к нему через девять месяцев. После распада СССР они вернулись в Россию, перебрались в город Кореновск в Краснодарском крае и уезжали оттуда только один раз - на три года в Буденновск в 2007 году.

Ряфагат сделал хорошую военную карьеру, быстро продвигался по службе, воевал во время осетино-ингушского и грузино-абхазского конфликтов, прошел обе чеченские войны и был в Грузии в 2008 году; в Абхазии его три раза ранили, в первую чеченскую сбили его вертолет - командир погиб, Хабибуллина лечили восемь месяцев.

«Ряфагат был простым парнем - любил футбол и гири, тихий, воспитанный. Никогда в форме не приезжал. Я его ругал - такой простой, что люди вокруг не чувствуют, какой он громадный», - рассказал его друг Расим.

Телеграмма о том, что предстоит командировка в Сирию, пришла Хабибуллину 25 мая 2016 года. 10 июня он совершил намаз и улетел в Сирию. Его жена Рамиля привыкла к его командировкам, но волновалась из-за того, что мужу предстоит служить за границей, Чечня казалась ей безопаснее.

Об обстоятельствах гибели мужа Рамиля знает, что он не должен был лететь в тот день. «Он вообще поехал в Сирию не летать, а руководить, организовывать полеты. У Жени был другой командир. Я не знаю, что произошло. Военные знают, я не знаю. Он улетел на спецзадание и не вернулся».

Мать Ряфагата знает еще меньше: «Я не политик, у меня семь классов образования, и я не понимаю - зачем нам Сирия? Мне ничего не объяснили. ИГИЛ*? Не знаю. Говорят только, что ломают все террористы в Сирии. Я не знаю, кто убил моего сына. Кто мне скажет? Мне сказали, что Ряфагат горел, умер - вот и все, что я знаю».

28 июля 2016 года указом президента РФ ему было присвоено звание Героя РФ (посмертно). Близким Долгина обидно и непонятно, почему он получил орден Мужества, а погибший с ним в одной кабине Хабибуллин был представлен к званию Героя, друг Хабибуллина Расим из Вязового Гая объяснил это так: «Ряфагат еще когда был жив, его командующий отправлял заявку на Героя. Он столько людей в Ингушетии спас, сколько сбил! А Долгин первый раз летал».

За 2,5 года военной операции в Сирии Россия официально признала смерть 30 своих военнослужащих. По неофициальным данным, в частности группы Conflict Intelligence Team, проводящей независимые расследования военных конфликтов, погибших может быть втрое больше.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров Wo&Men

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров

Как избежать детских травм на каникулах: советы врачей Wo&Men

Как избежать детских травм на каникулах: советы врачей

42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат Showbiz

42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат

Viber может отказаться от полного шифрования переписок Hi-Tech

Viber может отказаться от полного шифрования переписок

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя! Hi-Tech

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя!

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 