Керис: здравоохранение ни в коем случае нельзя приватизировать

Здравоохранение как важную для государства отрасль ни в коем случае нельзя приватизировать, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

Он подчеркнул, что в настоящее время положение в латвийском здравоохранении критическое из-за катастрофической нехватки финансирования. В новейших рекомендациях Европейской комиссии для Латвии подчеркивается, что низкий, недостаточный уровень финансирования здравоохранения является причиной критически плохой доступности медицинских услуг. Последствием этого являются высокий уровень инвалидности, растущая нетрудоспособность, преждевременные смерти людей, которых можно было спасти, если бы финансирование здравоохранения соответствовало международной практике.

Керис напомнил, что в рамках налоговой реформы подоходный налог с населения планируется снизить с 23% до 20%.

Профсоюз медиков призывает эти 3 «сэкономленные» процента направить на здравоохранение, назвав обязательными взносами медицинского страхования. Так здравоохранение получит приличную сумму дополнительных средств - около 250-270 млн евро в год.

Реклама

Что касается частного медицинского страхования, то, как отметил руководитель профсоюза, реальный размер страхового взноса, который нужно заплатить в течение года, чтобы страховщик мог финансировать здравоохранение в нормальном объеме, составляет около 3000 евро в год. Такую сумму должен заплатить каждый работающий, чтобы частная система могла обеспечить что-то подобное медицинскому обслуживанию, которое предлагает государство, при этом прибыль страховщика составит 20-25% от общих взносов.

«Нужно помнить о том, что случилось с OCTA и KASKO, стоимость которых в этом году значительно выросла.

Во время кампании по введению услуги можно установить более низкую стоимость полиса страхования здоровья, но в дальнейшем он может резко подорожать, и все только будут разводить руками и утверждать, что ничего нельзя поделать. Не думаю, что это тот путь, по которому следует идти Латвии», - сказал руководитель профсоюза.

Еще по этой теме