Страшная находка: в Вильнюсе обнаружены девять мешков с человеческими костями

Девять строительных мешков с фрагментами человеческих костей обнаружены в среду в Старом городе Вильнюса между домами, сообщила пресс-служба вильнюсской полиции.

«В полицию в среду обратилась женщина, которая утверждала, что на улице Лейиклос между домами замечены человеческие кости. После проверки инспекторами полиции подтвердили, что на улице лежат фрагменты человеческих костей», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

«Считается, что кости были выкопаны и сложены в мешки два года назад, во время проводимого тогда строительства. В настоящий момент, приводя в порядок территорию, мешки с костями были замечены и о них впервые сообщили в полицию», — добавили в ведомстве.

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Ранее на этом месте не раз находили человеческие кости, так как в XIX веке там находилось кладбище. Проводится досудебное расследование по установлению возраста костей и причин смерти тех, кому они принадлежат.