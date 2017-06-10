Трамп: США серьезно относятся к пятой статье Североатлантического договора

 

Фото: Reuters/ScanPix

США серьезно относятся к пятой статье Североатлантического договора о коллективной защите, подчеркнул в пятницу президент США Дональд Трамп.

«Я связываю США со статьей номер пять. Мы обязательно будем защищать», - сказал Трамп журналистам.

Президент США шокировал лидеров стран НАТО 25 мая в Брюсселе, когда на саммите альянса напрямую не подтвердил участие в коллективной защите, но выступил с критикой союзников за то, что они недостаточно выделяют в бюджет альянса.

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По данным издания Politico, советники Трампа по обороне и безопасности включили обещание участвовать в коллективной защите в его речь, но президент не стал его произносить.

Трамп выступил с обещанием на прошедшей в пятницу совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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