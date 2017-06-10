Порошенко: Украина будет в НАТО и Евросоюзе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО. Об этом говорится в Twitter его пресс-секретаря Святослава Цеголко.

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«Верю, что Украина будет в НАТО, верю, что Украина будет в Европейском Союзе, и никто, и ничто, и никогда нас не остановит», - сказал Порошенко во время запуска символического «таймера» по отсчету времени до старта безвизового режима с ЕС.

Как известно, спустя несколько лет ожидания 11 июня заработает безвиз для Украины со странами ЕС.

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8 июня Верховная Рада объявила курс Украины на вступление в НАТО.

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