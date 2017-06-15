Российский тележурналист Киселев проиграл европейский суд по отмене санкций

 

Фото: Scanpix/Sputnik

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге сохранил действие санкций в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, сообщает РИА Новости. В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Киселев должен оплатить издержки, связанные с рассмотрением его иска.

Сам Киселев назвал ожидаемым решение суда в Люксембурге.

«Ничего другого и не ожидал, поскольку действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту.

Мне, например, не разрешили выступить в суде и даже присутствовать на процессе.

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Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим - укоротить языки. Морально и интеллектуально - слабая позиция», - заявил Киселев.

Персональные санкции против Киселева были введены 21 марта 2014 года, когда после аннексии Крыма с Россией он был включен в список лиц, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Киселеву запрещен въезд в ЕС.

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