Из самолета вытекало горючее, но экипаж отказывался в это верить

Самолет P8 Poseidon
 

Самолет P8 Poseidon. Фото: Reuters/Scanpix

За пару минут до взлета пара заметила, как из самолета вытекает горючее. Молодые люди немедленно объявили об этом экипажу, но те отказывались им верить.

Рейчел и Майк Брумфилд собирались отправиться в свадебное путешествие из Нью Йорка в Венецию через авиакомпанию United Airways, но за пару минут до взлета девушка заметила как из самолета вытекает горючее. Сначала экипаж отказывался в это верить. Но позже паре удалось их убедить и рейс был приостановлен.

«Я больше никогда не полечу через United Airways. Весь экипаж был просто ужасен,» заявила Рейчел. «Струю с вытекающим горючим было сложно не заметить, но нам отказывались верить». После увиденного, Майк поспешил сообщит о неполадке экипажу, но ему лишь сказали немедленно вернуться на место.

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После того, как экипаж увидел все своими глазам, о случившемся было доложено пилотам. Они заглушили двигатели и на место прибыли пожарные машины.

Рейчел попросила авиакомпанию предоставить им альтернативный рейс и после долгих убеждений United Airways все же забронировали рейс конкурентов. Однако, ночлег им предоставлен не был и паре пришлось провести ночь на полу в аэропорту.

Молодожены были удивлены, почему им не предоставили ночлег и альтернативный рейс пришлось в буквальном смысле выпрашивать.

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