Хотят еще больше ужесточить ограничения на торговлю алкоголем

Только на прошлой неделе Сейм принял закон, согласно которому с апреля 2018 года в Латвии будет запрещено продавать алкоголь в пластмассовых бутылках большой емкости, а в гражданском обществе уже родилась новая идея - запретить продавать крепкое спиртное в торговых центрах.

На портале общественных инициатив «manabalss.lv» начат сбор подписей за разрешение продавать алкогольные напитки с содержанием спирта выше 4,2% только в специализированных контролируемых государством магазинах или в специальных отделах магазинов с отдельной кассой. Исключение могли бы составить лишь игристые и обычные вина не крепче 11%. Автор инициативы Мартиньш Бамбалс считает, что это позволит ограничить продажу крепкого спиртного молодым людям. (Neatkariga)

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