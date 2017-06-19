Россия прекращает взаимодействие с США по Сирии из-за сбитого самолета

Российские военные после инцидента с самолетом ВВС Сирии, сбитым американским истребителем-бомбардировщиком, прекращают взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по САР, ранее приостанавливавшегося из-за другого ЧП, и будут брать авиацию и беспилотники международной коалиции на сопровождение средств ПВО РФ, заявили в военном ведомстве РФ. При этом Минобороны провело «красную черту» по реке Евфрат, следует из сообщения.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара сирийский самолет был уничтожен, пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, который подконтролен боевикам террористической группировки «Исламское государство»*, судьба летчика неизвестна, сообщает «Интерфакс».

«Министерство обороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

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Также там добавили, что в связи с происшествием «в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».

Минобороны сочло атаку США нарушением суверенитета Сирии и военной агрессией

В Москве возмущены тем, что США не воспользовались спецканалом связи при атаке на сирийский самолет, несмотря на то что российская авиация была в это время в воздухе.

«В воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между командованиями авиабазы «Эль-Удейд» (Катар) и авиабазы «Хмеймим» для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», - заявили в Минобороны РФ.

«Рассматриваем данные действия американского командования

как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов

и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года», - заявили российские военные.

В министерстве также назвали уничтожение сирийского самолета авиацией США в воздушном пространстве Сирии «циничным нарушением суверенитета» Сирийской Арабской Республики (САР). «Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием борьбы с терроризмом против законных вооруженных сил государства - члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Напомним, инцидент с сирийским военным самолетом произошел в воскресенье, 18 июня. По данным Дамаска, воздушное судно было сбито к югу от города Ракка во время проведения операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Местонахождение пилота остается неизвестным. Командование ВС Сирии назвало случившееся «откровенной агрессивной акцией», а также обвинило США в координации с террористами ИГ*.

По данным Минобороны РФ, американский истребитель F18A сбил сирийский самолет ракетой «воздух-воздух». Российские военные заявили, что Су-22 поддерживал подразделения сирийских войск, которые наступали на террористов группировки ИГ* в районе населенного пункта Эр-Расафе в 40 км юго-западнее города Ракка.

В Совете Федерации РФ назвали инцидент со сбитым сирийским самолетом недопустимым и способным спровоцировать большой конфликт.

Сенаторы также напомнили, что в Сирии находятся российские комплексы С-300 и С-400. «С учетом наших возможностей и имеющихся договоренностей нужно предупредить, что в случае проявления такой агрессии будет адекватная реакция», - сказал РБК первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В свою очередь, представители коалиции заявили, что сирийский Су-22 был сбит за то, что сбрасывал бомбы рядом с позициями бойцов «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка (40 километров от Ракки). «Силы режима (президента Сирии) ... развернули широкомасштабные атаки, используя самолеты, артиллерию и танки», - сообщил в понедельник агентству Reuters официальный представитель СДС Таляль Силло.

Ранее представитель штаба подчеркнул, что коалиция «не ищет конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будет защищать своих партнеров. В штабе также сообщили, что после атаки сирийских войск коалиция сразу же связалась с представителями России «по телефону через спецканал для деэскалации ситуации и прекращения атаки».