«Надеюсь, вы все будете молиться». Пассажиры сняли, как их самолёт превратился в «стиральную машину»

Вылетевший из Австралии самолёт начало сильно трясти после громкого хлопка, что очень напугало пассажиров и команду. Участники происшествия рассказывают, что пилот попросил их молиться, и публикуют видео из салона, который трясло, словно барабан стиральной машины.

Самолёт авиакомпании AirAsia вылетел в Малайзию из австралийского города Перт, но был вынужден вернуться из-за сильной тряски. Пассажиры описывают, что салон лайнера был похож на барабан стиральной машины, сообщает CNN.

«Мы уснули и где-то через 1 час 15 минут услышали громкий хлопок. Трясло весь путь обратно, примерно два часа», - рассказал один из пассажиров.

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Пилот сначала попросил пассажиров молиться, чтобы посадка прошла благополучно, многие начали кричать и плакать, рассказала изданию Herald Sun пассажирка рейса.

Капитан сказал:

«Я надеюсь, вы все будете молиться, я буду молиться тоже, и будем надеяться, что мы благополучно вернёмся домой».

По команде пилота перед самой посадкой все пассажиры заняли специальную позицию, обхватив руками колени и прижав к ним голову. Когда самолёт сел, все зааплодировали, а пилот пожал всем руки, вспоминает Стивенс. В итоге никто не пострадал.

Одна из пассажирок сняла на видео происходящее в салоне и опубликовала его с комментарием «Я думала, я умру».

Причиной тряски в авиакомпании назвали «технические неполадки», не уточнив деталей. Как отмечает CNN, пассажирский самолёт A330 сконструирован так, что

даже с одним работающим двигателем он мог бы успешно долететь и приземлиться.

Весной пассажиры самолёта «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Бангкок, пострадали из-за редкого природного явления под названием «зона турбулентности ясного неба». Все, кто не был пристёгнут, вылетели в проход. Десятки человек были доставлены в больницу с ушибами и переломами.

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