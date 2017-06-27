Белый дом: Власти Сирии готовят новую химатаку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Режим президента Сирии Башара Асада готовит химическую атаку, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», – говорится в заявлении Белого дома.

В Вашингтоне отмечают, что, «если химическая атака будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока».

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