Белый дом: Власти Сирии готовят новую химатаку

Режим президента Сирии Башара Асада готовит химическую атаку, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», – говорится в заявлении Белого дома.

В Вашингтоне отмечают, что, «если химическая атака будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока».

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