Псковский тренер попросил убежища в Эстонии из-за надписи на заборе

Псковский тренер по спортивным единоборствам Михаил Петров уехал в Эстонию и попросил политического убежища в связи с возможным преследованием в России. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на слова Петрова.

Тренер объяснил, что он из разных источников получил сведения о том, что им заинтересовался отдел по защите конституционного строя местного управления ФСБ. Интерес, предположительно, связан с акцией, которую Петров вместе с воспитанниками провел 22 июня — они разрисовали мелками ограду военной части призывами к миру с Украиной.

По словам Петрова, эту акцию пытаются представить как экстремистскую.

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Рисунки были нанесены на забор штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии. Спустя два дня их стерли.

«Бред, у нас есть фотографии стен. Может, они и нарисовали потом, сфотографировали и потом смыли, кто его знает? Только что я подал документы в департамент миграции на политическое убежище. Назад не вернусь», — рассказал «Псковской губернии» Михаил Петров.

Михаил Петров — известный в Пскове тренер. Он выступал на антикоррупционной акции 12 июня и жаловался на коррупцию местных чиновников.