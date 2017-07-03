В Индонезии у извергающегося вулкана разбился спасательный вертолет

Спасательный вертолет разбился в Индонезии возле действующего вулкана Силери на Яве. Вертолет врезался в скалы на горе Бутак крушение в трех минутах полета от плато Диенг, туристической зоны, где началось извержение вулкана. Машина врезалась в скалы на горе Бутак, передает Associated Press.

Кратер вулкана Силери на плато Диенг в минувшее воскресенье внезапно изверг из себя на высоту до 50 метров массы холодной лавы, грязи и пепла. Внезапное извержение произошло, когда около кратера было 17 туристов. При извержении десять человек получили ранения и были госпитализированы.

Власти попросили туристов и местных жителей освободить территорию для предотвращения жертв возможных извержений. К утру понедельника все люди с плато были эвакуированы.

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Причины, по которым вертолет врезался в скалы, пока неизвестны. Отмечается однако, что машина была полностью исправна. На борту находилось четверо военных и четверо спасателей, задействованных в эвакуации. Гражданских лиц в вертолете не было.