ЕС недоволен гарантиями Лондона по статусу граждан после Brexit

Глава делегации ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье заявил, что между сторонами сохраняются значительные расхождения по вопросу о правах граждан ЕС, проживающих в Британии.
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«Британская позиция не позволяет таким лицам продолжать жить своей жизнью так, как они живут сейчас», – сказал он.
По его словам, Европейский суд должен обладать юрисдикцией по делам, касающимся прав граждан стран ЕС, живущих в Соединенном Королевстве.
Он считает также, что Британия должна признать свои финансовые обязательства перед ЕС. Если этого не произойдет, не будет основы для обсуждения других вопросов, подчеркнул он.
В преддверии второго раунда переговоров, который начнется на следующей неделе, Барнье заявил, что ЕС разъяснил свою позицию по всем вопросам и теперь ожидает от Британии того же.
«Мы хотим, чтобы граждане ЕС в Британии имели те же права, что и британские граждане, проживающие в ЕС», – заявил он.
Это потребует наделения Европейского суда правосудия правомочиями гаранта этих прав, по той причине, что британские законы могут меняться в будущем, что само по себе создает неопределенность для европейцев, живущих в стране.
Британские законы также ограничивают возможности, например, воссоединения семей, что помешает европейцам в Британии перевозить в страну своих родственников. Британских граждан, проживающих в Испании, никто в этом праве не ограничивает.
Как сообщал Корреспондент.net, Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза в случае, если Лондон не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве.Еще по этой теме