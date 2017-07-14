Столтенберг попросил Россию допустить наблюдателей НАТО на учения «Запад-2017»

Йенс Столтенберг
 

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Scanpix

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2017» будет задействовано больше военнослужащих, чем официально заявлено, и в связи с этим призвал допустить на них наблюдателей от альянса.

«Я могу сказать, что сейчас слишком рано что-то говорить, потому что предстоит еще увидеть, потому что учения еще не имели места. Но, судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня», - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО.

«Поэтому мы призываем Россию придерживаться Венского документа и позволить обеспечить инспекции в целях транспарентности и наблюдения за учениями», - подчеркнул генсек НАТО.

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Он сообщил, что на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона провела брифинг по предстоящим учениям «Запад-2017», в том числе предоставила численность самолетов и кораблей, а также участвующих в учениях российских и белорусских военнослужащих в отдельности.

Однако Столтенберг заверил, что альянс не видит в российско-белорусских учениях и в России в целом неминуемой угрозы.

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