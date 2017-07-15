Читатель возмущен: нам второй раз вместо суши подсунули отходы в супермаркете

 

Фото: фото читателя

В редакцию эстонского портала Rus.Postimees поступила гневная жалоба от читательницы по имени Екатерина. Она считает, что боковины суши - это отходы, и их нельзя пускать в продажу.

«Здравствуйте! Вот решила написать вам, накипело!!! Уже не в первый раз покупаем суши в Maxima, рапосположенной на Смуули-теэ в Таллинне, и каждый раз нам подсовывают боковины, которые не должны идти в продажу. Но в этот раз совсем обнаглели, мы купили 428 граммов суши с угрем и из них пять кусочков были боковины (отходы)».

Поскольку на упаковке указано, что данные суши являются собственной продукцией магазина, жалобу Екатерины вместе с фотографиями не понравившегося товара мы переслали руководству эстонского отделения торговой сети Maxima. И даже получили уточняющий вопрос: продавались ли суши упакованными или их фасовали на месте?

Но на этом общение застопорилось и за неделю ответов от критикуемой стороны мы так и не получили.

Реклама

Между тем, мы обратились к настоящим специалистам, которые знают не только, как готовить правильные суши, но и в курсе сопутствующих им традиций и культуры продажи и потребления. Повара ресторана MySushi объяснили, что боковины предлагаются гурманам наравне с остальными частями суши. Есть покупатели, которые напротив постоянно просят, чтобы им положили побольше боковин, считая их самой вкусной частью. А в ресторанах Англии боковины суши вообще подают, как отдельное блюдо со специальным соусом.

Таким образом, Maxima не торгует отходами. Боковины продавать можно. Однако если вам не нравится эта часть, и вы не хотите, чтобы боковины оказались на вашей тарелке,

покупая суши на развес, просто попросите продавца не класть их вам.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Дом
Дом, Bērzaunes pag., 99000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть Wo&Men

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран Showbiz

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены Wo&Men

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены

Бондарчук публично признался в любви Андреевой Showbiz

Бондарчук публично признался в любви Андреевой

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки! Wo&Men

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки!

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 