Читатель возмущен: нам второй раз вместо суши подсунули отходы в супермаркете

В редакцию эстонского портала Rus.Postimees поступила гневная жалоба от читательницы по имени Екатерина. Она считает, что боковины суши - это отходы, и их нельзя пускать в продажу.

«Здравствуйте! Вот решила написать вам, накипело!!! Уже не в первый раз покупаем суши в Maxima, рапосположенной на Смуули-теэ в Таллинне, и каждый раз нам подсовывают боковины, которые не должны идти в продажу. Но в этот раз совсем обнаглели, мы купили 428 граммов суши с угрем и из них пять кусочков были боковины (отходы)».

Поскольку на упаковке указано, что данные суши являются собственной продукцией магазина, жалобу Екатерины вместе с фотографиями не понравившегося товара мы переслали руководству эстонского отделения торговой сети Maxima. И даже получили уточняющий вопрос: продавались ли суши упакованными или их фасовали на месте?

Но на этом общение застопорилось и за неделю ответов от критикуемой стороны мы так и не получили.

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Между тем, мы обратились к настоящим специалистам, которые знают не только, как готовить правильные суши, но и в курсе сопутствующих им традиций и культуры продажи и потребления. Повара ресторана MySushi объяснили, что боковины предлагаются гурманам наравне с остальными частями суши. Есть покупатели, которые напротив постоянно просят, чтобы им положили побольше боковин, считая их самой вкусной частью. А в ресторанах Англии боковины суши вообще подают, как отдельное блюдо со специальным соусом.

Таким образом, Maxima не торгует отходами. Боковины продавать можно. Однако если вам не нравится эта часть, и вы не хотите, чтобы боковины оказались на вашей тарелке,

покупая суши на развес, просто попросите продавца не класть их вам.