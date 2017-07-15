ФОТО: Зловещий череп из дыма над Везувием вселяет ужас

 

Фото: AP/SCANPIX

Очевидцы проводят аналогию с Помпеей и говорят о дурном предзнаменовании.

В Италии с острова Сицилия были эвакуированы сотни туристов из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Причина возникновения возгораний официально пока не установлена, но суеверные местные жители уже во всю говорят о дурном предзнаменовании.

Один из пользователей Facebook по имени Розарио Скотто ди Минико опубликовал в своем аккаунте снимок, на котором запечатлен дым на склоне Везувия, в клубах которого можно отчетливо увидеть гигантский череп человека.

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«Спустя тысячи лет чудовище Везувия вернулось», - подписал он фотографию.

Другие пользователи Сети с ужасом отреагировали на увиденное, заявив, что Везувий действительно мог проснуться, и теперь под его пеплом и раскаленными потоками лавы окажутся сотни километров вокруг.

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