В Венесуэле подвели итоги народного референдума

Против созыва учредительного собрания Венесуэлы на проведенном оппозицией в воскресенье народном референдуме проголосовали почти 7,2 млн человек. Такие цифры озвучили представители оппозиции, передает Интерфакс.

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На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли голосующие проект изменений в конституцию страны и созыв учредительного собрания для этой цели, инициированный президентом Николасом Мадуро.

Ранее Мадуро согласился на проведение народного референдума однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. Власти, тем не менее, предупредили, что результаты референдума не будут иметь законной силы, поскольку он проводится без одобрения законодателями.

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Напомним, ранее Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы решила позволить Мадуро созвать учредительное собрание без проведения референдума, за который выступала оппозиция.

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