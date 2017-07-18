В Белом доме рассказали о встрече сына Трампа с адвокатом из России

Трамп-мл.
 

Трамп-мл.. Фото: REUTERS/Scanpix

Представитель Белого дома Шон Спайсер рассказал, что сын президента США Дональд Трамп-младший и российский адвокат Наталья Весельницкая в ходе встречи обсуждали только запрет на усыновление детей из России и «закона Магнитского». Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Спайсер добавил, что не хочет вникать в детали встречи.

«Насколько нам известно, нет ничего, что доказывало бы, что на этой встрече обсуждалось что-то кроме усыновления и «закона Магнитского», — подчеркнул он.

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Ранее сама Весельницкая рассказала The Wall Street Journal, зачем она хотела встретиться с сыном Трампа.

Как сообщалось ранее, в июне 2016 года Трамп-младший встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, намереваясь получить компромат на соперника своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Тем не менее встречу он охарактеризовал как «трату времени», поскольку в действительности речь о компромате на Клинтон в ходе встречи не поднималась.


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