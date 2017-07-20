Трамп рассказал о второй встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью газете The New York Times, что обсуждалось в ходе его неформальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на ужине в Гамбурге.

Американский лидер заявил, что беседовал с Путиным «примерно 15 минут, в основном в шутливой форме» и подтвердил, что они обсуждали «вопрос о приемных детях».

По словам Трампа, его супруга Мелания сидела во время ужина рядом с президентом России с противоположной стороны стола.

Реклама

«Подходило время десерта. Я подошел просто сказать «привет» Мелании и, находясь там, поздоровался с Путиным. На самом деле, это была беседа в шутливой форме. Это был недолгий разговор, может быть, 15 минут. Мы просто говорили обо всем. Вообще, было очень интересно, мы говорили об усыновлении», − рассказал американский президент.

Трамп «назвал любопытным» то, что всплыла тема усыновления, так как «его сын, Дональд Трамп-младший сообщил, что это было темой его встречи с несколькими россиянами, имеющими связи с Кремлем в ходе прошлогодней кампании».

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о второй, неформальной встрече Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге, о которой ранее не было известно.

Еще по этой теме