В Китае более 50 человек пострадали при взрыве газового баллона

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В результате взрыва газового баллона в китайском городе Ханчжоу, в восточной провинции Чжэцзян, погибли два человека, 55 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.

Взрыв прогремел в 08:35 по местному времени (03:35 по Рижскому) в пятницу в одном из городских кафе. От взрыва были выбиты стекла у находившихся рядом с местом происшествия автомашин и автобусов.

Так, из 55 раненых 20 человек получили травмы, находясь в средствах общественного транспорта – автобусах и такси.

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В здании, где произошел взрыв, вспыхнул пожар, с огнем боролись 12 пожарных бригад. К настоящему времени огонь локализован.

Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.

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