Дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца

Жанна Немцова
 

Жанна Немцова. Фото: AP/Scanpix

Представители дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой обжаловали приговор пяти осужденным по делу об убийстве политика и попросили переквалифицировать состав преступления на более «тяжелый» - убийство общественного деятеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

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«Нами, как представителями Жанны Немцовой, подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру», - сказала Михайлова в пятницу, 21 июля.

Представители Немцовой не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 УК (убийство) и считают, что их действия должны быть квалифицированы по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), учитывая, что Борис Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС, пишет Newsru.

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Адвокаты потерпевшей Вадим Прохоров и Ольга Михайлова уточнили ТАСС, что статья 277 является не только более тяжкой и у нее отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности, но и наиболее правильной квалификацией преступления.

Арестован убийца Бориса Немцова

Фото: Арестован убийца Бориса Немцова0

«Немцов был политиком и общественным деятелем, с этим никто не может поспорить. Поэтому мы считаем, что данное преступление должно быть правильно квалифицировано,

а именно по статье 277 УК РФ», - пояснили адвокаты.

Представители Жанны Немцовой неоднократно просили о переквалификации обвинения, в том числе в Московском окружном военном суде.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Расследование продолжалось более года. Следственный комитет заявил о его завершении в июне 2016-го. Материалы в отношении пяти подозреваемых были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Дело в отношении организаторов и заказчиков убийства было выделено в отдельное производство.

29 июня коллегия присяжных объявила всех пятерых фигурантов дела виновными по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия).

Отставной офицер кадыровского батальона Внутренних войск «Север» Заур Дадаев в вердикте был назван исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев - непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые - Шадид Губашев Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - их сообщниками.

Похороны Бориса Немцова в Москве

Фото: Похороны Бориса Немцова в Москве1

13 июля суд признал Заура Дадаева виновным в убийстве политика и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Согласно приговору, Дадаев лишен воинского звания лейтенанта, а также государственной награды - ордена Мужества. Также суд назначил ему штраф в 100 тыс. рублей, не найдя оснований для назначения ему ограничения свободы после отбывания наказания.

Другие фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Так, Анзору Губашеву суд назначил наказание в виде 19 лет. Его брат Шадид Губашев получил по решению суда 16 лет, Темирлан Эскерханов - 14 лет, Хамзат Бахаев - 11 лет колонии строгого режима. Все фигуранты оштрафованы на 100 тыс. рублей. Им назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

В Москве убит оппозиционер Борис Немцов

Фото: В Москве убит оппозиционер Борис Немцов1

На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приговор выглядит странно и доказательства вины подсудимых сомнительны.

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