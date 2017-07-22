Во Франции произойдет рекордное сокращение производства вина

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Производство вина во Франции сократится до рекордно низкого уровня из-за весенних холодов и дождей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистического бюро министерства сельского хозяйства страны Agreste.

«Урожай 2017 года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем в последние пять лет», – говорится в коммюнике Agreste.

Ожидается, что объемы винопроизводства сократятся с 45 млн гектолитров в 2016 году до 38 млн гектолитров в текущем.

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По данным минсельхоза, это «рекордно низкий показатель» – ниже, чем в 1991 году, когда винопроизводство также очень сильно пострадало из-за холодов.

Из-за холодов серьезнее всего пострадали Бордо, Шаранта, Эльзас и Юра, из-за града потери урожая ожидаются в Бургундии, Лангедоке, на юго-востоке и юго-западе страны.


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