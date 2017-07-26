Качиньский подал в суд на обвинившего его в смерти брата Валенсу

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский подал в суд на бывшего польского президента Леха Валенсу за посты в Facebook. Об этом Валенса сообщил на своей странице в соцсети и прикрепил скан соответствующего документа.

В августе прошлого года Валенса написал в Facebook, что в авиакатастрофе самолета президента Польши, произошедшей в 2010 году под Смоленском, виноваты братья Лех и Ярослав Качиньские.

«В сложной ситуации во время полета командир воздушного судна всегда спрашивает решение главы государства. Президент не должен был разрешать взлета этого лайнера и ни в коем случае его посадку. Поэтому даже здесь полную ответственность несет польский лидер», — говорится в сообщении.

Реклама

Валенса отметил, что необходимо выяснить, кто помогал Леху Качиньскому в принятии «таких безответственных решений». Бывший польский президент добавил, что, по его мнению, самую большую ответственность за смоленскую трагедию несет нынешний лидер партии «Право и справедливость». Какие конкретно действия Ярослава Качиньского привели к авиакатастрофе, Валенса не уточнил.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. В результате все 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.