Качиньский подал в суд на обвинившего его в смерти брата Валенсу

 

Фото: AP/Scanpix

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский подал в суд на бывшего польского президента Леха Валенсу за посты в Facebook. Об этом Валенса сообщил на своей странице в соцсети и прикрепил скан соответствующего документа.

В августе прошлого года Валенса написал в Facebook, что в авиакатастрофе самолета президента Польши, произошедшей в 2010 году под Смоленском, виноваты братья Лех и Ярослав Качиньские.

«В сложной ситуации во время полета командир воздушного судна всегда спрашивает решение главы государства. Президент не должен был разрешать взлета этого лайнера и ни в коем случае его посадку. Поэтому даже здесь полную ответственность несет польский лидер», — говорится в сообщении.

Реклама

Валенса отметил, что необходимо выяснить, кто помогал Леху Качиньскому в принятии «таких безответственных решений». Бывший польский президент добавил, что, по его мнению, самую большую ответственность за смоленскую трагедию несет нынешний лидер партии «Право и справедливость». Какие конкретно действия Ярослава Качиньского привели к авиакатастрофе, Валенса не уточнил.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. В результате все 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jelgava, 34700 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Уличный гимнаст удивляет публику зрелищными трюками Hi-Tech

Уличный гимнаст удивляет публику зрелищными трюками

Забавное видео: Как реальный папа Галкин с дочкой трек собирали Wo&Men

Забавное видео: Как реальный папа Галкин с дочкой трек собирали

Дивные образы Селин Дион от кутюр: от горничной до герцогини Wo&Men

Дивные образы Селин Дион от кутюр: от горничной до герцогини

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир Wo&Men

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир

Польша

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 