Немецкий экстремал собрался проплыть всю Неву за 12 часов

Немецкий спортсмен-экстремал Марко Хенрикс попытается установить мировой рекорд в плавании на открытой воде, проплыв всю Неву от истока до устья за 12 часов.

Хенрикс сообщил, что заплыв состоится в рамках автопробега дружбы «Берлин - Москва 2017», участники которого посетят Санкт-Петербург с 29 июля по 2 августа. Хенрикс планирует стать первым человеком в мире, который проплывет 77 км по Неве за 12 часов.

«Мне показалось это тем интересно, что нет никакого промежутка для отдыха - надо будет проплыть это расстояние без остановок», - приводит слова Марко ТАСС.

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Спортсмен отметил, что «никогда не плавал в Неве, но переплывал Рейн в Германии». Как рассказал Хенрикс, он «начал заниматься экстремальными видами спорта 27-28 лет назад», а сейчас преподает плавание.

25 июля этого года петербуржец Алексей Середкин проплыл Неву от крепости Орешек до Финского залива, преодолев порядка 70 км, однако не смог полностью завершить запланированный маршрут. Он был задержан полицией вместе с товарищами, сопровождавшими его на байдарках, которые кормили пловца и следили за его самочувствием и безопасностью. Середкин провел в воде 14 часов. Причиной задержания стал запрет на плавание в Финском заливе на байдарках.