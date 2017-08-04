Для одного вера, для другого - бизнес, или Как получаются парики из волос верующих женщин Индии

Миллионы верующих женщин в индуистских храмах Индии бреют головы, проводя ритуал очищения и отдавая долг богам. После у волос начинается вторая жизнь в виде париков в Европе, США и Азии, рассказывает агентство AFP.

Для верующих это религиозный ритуал, для храмов — возможность заработка. В храме в индийском городке Тирупати задолго до рассвета выстраивается очередь из желающих обрить голову. Женщины таким образом благодарят богов за удачу и хорошее здоровье.

Фото: AFP/Scanpix

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Индия долгие годы является одним из крупнейших поставщиков волос в мире, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов. Больше всего покупателей в Европе, где делают парики и пряди для наращивания. Волосы также экспортируют в Азию, США и Африку.

Женские волосы собирают в десяти крупнейших храмах и еще нескольких небольших святых местах. Некоторые города собирают волосы своих жителей.

Фото: AFP/Scanpix

Парикмахеры в храме работают с 4-х утра до заката. Верующие женщины и взятые с собой маленькие девочки проводят в очередях долгие часы. Доход от продажи волос направляется на содержание роскошных храмов.