Для одного вера, для другого - бизнес, или Как получаются парики из волос верующих женщин Индии

 

Фото: AFP/Scanpix

Миллионы верующих женщин в индуистских храмах Индии бреют головы, проводя ритуал очищения и отдавая долг богам. После у волос начинается вторая жизнь в виде париков в Европе, США и Азии, рассказывает агентство AFP.

Для верующих это религиозный ритуал, для храмов — возможность заработка. В храме в индийском городке Тирупати задолго до рассвета выстраивается очередь из желающих обрить голову. Женщины таким образом благодарят богов за удачу и хорошее здоровье.

Фото: AFP/Scanpix

Реклама

Индия долгие годы является одним из крупнейших поставщиков волос в мире, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов. Больше всего покупателей в Европе, где делают парики и пряди для наращивания. Волосы также экспортируют в Азию, США и Африку.

Женские волосы собирают в десяти крупнейших храмах и еще нескольких небольших святых местах. Некоторые города собирают волосы своих жителей.

Фото: AFP/Scanpix

Парикмахеры в храме работают с 4-х утра до заката. Верующие женщины и взятые с собой маленькие девочки проводят в очередях долгие часы. Доход от продажи волос направляется на содержание роскошных храмов.

"Вторая жизнь" индийских верующих женщин в европейских париках

Фото: "Вторая жизнь" индийских верующих женщин в европейских париках0


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

В работе Skype произошел новый крупный сбой Hi-Tech

В работе Skype произошел новый крупный сбой

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha Hi-Tech

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha

Назван продукт, ускоряющий похудение в несколько раз Wo&Men

Назван продукт, ускоряющий похудение в несколько раз

Страшная красота: шедевры фестиваля боди-арта, которые надо виде Wo&Men

Страшная красота: шедевры фестиваля боди-арта, которые надо виде

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU

Темы

 