Меню
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода Лето

Мигранты перевели рекордное количество денег из Германии

Korrespondent.net
На судне с мигрантами, затонувшем прошлой ночью в Сицилийском проливе, находились около 950 человек, среди них 50 детей | Фото: REUTERS/Scanpix

Все больше денег посылается в страны Восточной Европы и в Сирию.

Работающие в Германии выходцы из других стран в 2016 году перевели на родину рекордную сумму денег. Об этом пишет Wirtschaftswoche, ссылаясь на данные Немецкого федерального банка (Bundesbank).

В 2016 году мигранты осуществили переводы на сумму в 4,2 млрд евро, что является абсолютным рекордом за период объединенной Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.

Издание отмечает, что постоянный рост фиксируется в сумме переводов в страны Восточной Европы. Выросли и переводы в Сирию: с 18 млн евро в 2015 году до 67 млн в 2016-ом.

Однако абсолютный рекорд держит Турция: туда работающие в Германии выходцы из этой страны каждый год отправляют около 800 млн евро.

0 Комментарии