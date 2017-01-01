В штате Вашингтон неизвестный открыл стрельбу в школе: один ученик погиб

В американской школе Freeman High School, расположенный в городе Спокан (штат Вашингтон), неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента один школьник скончался, еще трое человек получили огнестрельные ранения. Сам нападавший уже был задержан и находится, передает телеканал King5.

По предварительной информации, трое пострадавших уже были доставлены в близлежащий госпиталь. Их состояние здоровья оценивается как стабильное.

Позднее журналисты KHQ со ссылкой на официальных властей сообщили о гибели одного человека в результате стрельбы. По предварительным данным, погибший был школьником.

Правоохранительные органы Спокана уже подтвердили, что нападавший был задержан, и в настоящее время безопасности в учебном заведении ничего не угрожает. При этом на данный момент неизвестна личность злоумышленника.

Как сообщает CBS News, после появления первых сообщений о стрельбе в учебном заведении все школы округа были заблокированы на вход и выход в целях предосторожности.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, медики и спасатели. Территория вокруг школы оцеплена.





