В Мексике - новое мощное землетрясение

Еще одно землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Из-за афтершока временно были прекращены работы по разбору завалов. Тем временем число жертв произошедшего четыре дня назад землетрясения приближается к 300.

По данным американской Геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 19 километрах к югу от города Матиас-Ромеро, что в 700 километрах юго-восточнее Мехико,

однако подземные толчки были такой силы, что ощущались даже в столице.

Землетрясение произошло около 8 часов утра по местному времени, застав врасплох жителей подвергшихся стихийному бедствию населенных пунктов. Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Спасательные работы, начавшиеся после предыдущих разрушительных землетрясений, были временно приостановлены, сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте. По его словам, специалистам надо заново оценить риски, прежде чем продолжать, передает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике в минувший вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, только в столице страны были разрушены более 40 зданий. По последним данным, число погибших достигло 293 человек. Это землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощного землетрясения 1985 года, в результате которого погибли около 10 тысяч человек.