Министр обороны Литвы: Российская армия учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу

Глава Министерства обороны Литвы Раймундас Карболис заявил, что в ходе военных учений «Запад-2017» российские и белорусские военные отрабатывали действия в условиях конфликта с НАТО и странами Балтии и провели на границе с Литвой реальную бомбардировку.

По данным издания Respublika, министр подчеркнул, что «Россия становится все более серьезной угрозой для стран Балтии и НАТО в целом». «Во-первых, агрессия России подчеркивалась все время - как во время, так и при подготовке к учениям. Кроме того, информация, предоставленная во время учений, скорее всего, носит дезинформационный характер. В-третьих, во время учений произошла симуляция нападения на все страны Балтии», - перечислил Карболис.

По его словам, «Запад-2017» включал в себя «очевидное использование тактических и стратегических решений, реальные бомбардировки вблизи литовской границы».

«Я также хотел бы подчеркнуть, что Россия учится на своих предыдущих ошибках. Это уже не армия, которая была в 2009-м или 2014 году.

Армия учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу. Время отклика российской армии также сокращается. 24-28 часов - это реальное время для начала военных действий. Кроме того, российская армия разработала современные боеприпасы и внедрила новые технологии», - подметил литовский министр.

После обсуждения выводов командования литовских вооруженных сил, армейской разведки и правительства в Вильнюсе констатировали: «Реальная ситуация не улучшается, российские военные силы не ослабевают, вооружение нарастает. Россия остается актуальной задачей НАТО. Цели наших национальных оборонных институтов - дальнейшее сотрудничество с НАТО и повышение устойчивости общества».

Также литовское правительство дало понять, что

реальное число участников военных учений превысило официальные данные в несколько раз.

Ранее свое недовольство «агрессивным и наступательным характером» российских учений «Запад-2017» выразила президент Литвы Даля Грибаускайте. На встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем она заявила, что учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу литовского президента. А в начале года Грибаускайте называла учения «Запад-2017» подготовкой к войне.

В то же время президент РФ Владимир Путин остался доволен маневрами. «В ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров», - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России при участии 12,7 тысячи военнослужащих.

Маневры вызвали обеспокоенность ряда западных стран, в том числе Польши. В НАТО, в частности, отмечали, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время присоединения Крыма, и выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии. В России и Белоруссии подобные обвинения неоднократно опровергали.