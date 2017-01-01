Почти 93 процента иракских курдов проголосовали за независимость от Багдада

Президент Иракского Курдистана Барзани, ссылаясь на итоги референдума, призвал Багдад к диалогу. Однако правительство Ирака предъявило иракским курдам ультиматум.

Почти 93 процента участников референдума проголосовали за независимость Иракского Курдистана от Ирака. Об этом объявила в среду, 27 сентября, курдская избирательная комиссия. По ее данным, на референдуме 25 сентября в поддержку независимости от Багдада высказались 92,73 процента проголосовавших.

Итоги плебисцита не имеют обязывающей силы и призваны лишь обеспечить президенту Иракского Курдистана Масуду Барзани мандат для переговоров с центральным правительством в Багдаде и соседними государствами. Выступая с телеобращением, Барзани призвал Багдад и соседние страны уважать волю курдского народа. «Мы вступили в новую фазу», - подчеркнул он и призвал Багдад к диалогу.

Ранее Масуд Барзани заявлял, что курды готовы заплатить любую цену за свою свободу. Однако глава регионального правительства Нехирван Барксани высказался против насилия.

«Референдум не означает, что уже завтра наступит независимость, и мы проведем новые границы»,

- сказал он.

На призыв Масуда Барзани к диалогу Багдад ответил ультиматумом. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади потребовал от иракских курдов в течение трех дней передать Багдаду контроль над аэропортами в городах Эрбиль и Сулеймания. Он предупредил, что в противном случае Багдад закроет воздушное пространство в Северном Ираке.

В свою очередь глава транспортного ведомства Иракского Курдистана Маулуд Бауа Мурад назвал эти аэропорты собственностью Курдистана и сказал, что они продолжат работу в обычном режиме.

Референдум о независимости в Иракском Курдистане вызвал критическую реакцию соседних с Ираком государств - Турции, Ирана и Сирии, а также в целом на мировой арене. Иран назвал этот референдум государственной изменой и сообщил, что прекращает воздушное сообщение с регионом. Сирия заявила, что не признает результатов референдума.

Турция еще за неделю до голосования начала крупные военные учения на границе с Иракским Курдистаном и предупредила руководство этого автономного региона о серьезных последствиях в случае проведения голосования.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) выразил обеспокоенность угрозой дальнейшей эскалации напряженности в регионе и призвал иракских курдов и Багдад к диалогу. Россия подчеркнула важность сохранения территориального и политического единства Ирака.