В России вынесли предупреждение каналу CNN

Роскомнадзор вынес телекомпании CNN административное предупреждение за неверные выходные данные в эфире. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил глава Роскомнадзра Александр Жаров, передает Интерфакс.

«Компания CNN получила административное предупреждение за достаточно банальное нарушение: неправильные выходные данные, которые они по закону должны сообщать в эфире», - сказал Жаров

Он также отметил, что такое нарушение случается довольно часто.

«Если ошибка будет устранена, CNN сможет продолжать работу в РФ, речь о прекращении работы канала в России не идет»,

- добавил глава Роскомнадзора.

«По (российскому) законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем, делается это через суд», - напомнил Жаров.

«Им (CNN) дано время, чтобы эту ситуацию исправить. И мы надеемся, что они достаточно оперативно с ней справятся», - подчеркнул глава Роскомнадзора.

Жаров также акцентировал внимание, что в таких действиях нет абсолютно политических мотивов.

«Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем», - резюмировал он.