Референдум в Каталонии: Меркель поддержала Мадрид

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила полную поддержку позиции испанского правительства по вопросу референдума о независимости Каталонии. Об этом она сообщила во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, сообщает испанское новостное агентство EFE.

Агентство со ссылкой на собственные источники в органах исполнительной власти Испании сообщило, что глава бундестага «выразила полную поддержку главе испанской исполнительной власти и выразила свое доверие и приверженность существующему конституционному порядку и уважению законов».

Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».