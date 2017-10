Собчак предложила Навальному объединиться: Вместе можно быть сильнее

Алексей, обращаюсь к тебе лично, по-прежнему как твой соратник,и человек,которому не все равно на происходящее. Вчера ты собрал в Оренбурге меньше тысячи человек, а позавчера в Нижнем Новгороде вообще по факту послал людей на несанкционированный митинг. Ты выступаешь от имени всех несогласных ,ты считаешь что любая конкуренция сейчас "размывает" единого кандидата(тебя) , фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей,хотя понятно,что тебе сильно мешают и это тоже надо учитывать. Но все равно,мы можем больше,если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много! Вспомни,когда мы вместе летали в Астрахань-сколько десятков тысяч людей вышло против несправедливости властей? Почему же сейчас,когда так важно показать как нас много, ты ,например,не обьединишься со мной,со многими другими чтобы стать сильнее? Как это было раньше,когда никто никому "не мешал"? Я езжу на коммерческие выступления,где продаются билеты-и собираю полные залы. Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться чтобы потом обьединиться" ,кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий ? И вместе быть сильнее? Но в итоге ты призываешь людей к несогласованным акциям, фактически посылаешь их в огонь, хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь. Ты ведь знаешь, что твоё задержание в пятницу - уже третье за последние полгода - это неизбежно уголовный срок. Да,все несправедливо,да,власть-тебя незаслуженно давит. Но ты-то что делаешь? Твой соратник Волков, задержанный в Нижнем и отпущенный, ещё когда акция была в самом разгаре, даже не поехал на акцию, а сразу улетел в Москву - почему? Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось,она в том,чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране ,а не в том,чтобы тебя посадили за несанкционированные,а остальных разогнали... не понимаю,объясни пожалуйста.

