«Увлекшаяся» выписыванием штрафов камера в Москве ошибочно наказала тысячи автомобилистов

Несколько тысяч водителей с середины сентября получили штрафы за езду по выделенной полосе на Нижегородской улице в центре Москвы, несмотря на то, что выделенной полосы там нет вовсе. Об этом рассказал один из разработчиков госстандартов для автоматических камер Григорий Шухман.

По его словам, установленная на Нижегородской улице камера «Стрелка-СТ» ранее следила только за превышением водителями скоростного режима, но с 12 сентября начала фиксировать и движение транспортных средств по выделенной полосе.

В ЦОДД заявили, что о проблеме знают, а камера в настоящий момент уже отключена. Представители учреждения заверили, что по каждому выписанному камерой штрафу будет проводиться отдельная проверка. В ГИБДД также рассказали, что знакомы с ситуацией и уже направили в ЦОДД соответствующий запрос.

Отметим, что в августе координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов решил самостоятельно проверить честность камер типа «Автоураган». Он установил в своей машине приборы для замера скорости, а затем по нескольку раз проехался под 11 спорными комплексами на скорости 79-80 километров в час (превышение отметки в 80 километров в час карается штрафом). В большинстве случаев «Автоураган» не обманывал, однако камера, установленная на Бережковской набережной, в одном случае из пяти выписывала штраф за скорость 85 километров в час.

Шкуматов тогда предложил ЦОДД «отключить камеру и начать разбираться», однако в учреждении верить расследованию активиста отказались. «Сотрудники ЦОДД назвали меня «невменяемым«. Объявили, что их техника не ломается, потому что при производстве камер используются нанокосмические супертехнологии, которые дают 100-процентную точность измерений всегда, во все времена года, в любую погоду, днем и ночью. Причина такого вранья со стороны ЦОДД заключается в том, что они просто не хотят возвращать деньги гражданам за свои ошибки», - возмутился активист.