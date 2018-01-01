В Париже заявили о решении Макрона посетить Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов приехать в мае 2018 года на экономический форум в Санкт-Петербурге, однако официально об этом объявлять пока не будут в связи с предстоящими президентскими выборами в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники в Париже. Решение держать предстоящую поездку Макрона в секрете собеседники газеты назвали формальностью: очевидно, что Путина переизберут.

«Причина формальная, но уважительная. Президентские выборы в России состоятся только в марте. Было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», - пояснил источник.

Российский лидер пригласил Макрона посетить Россию во время переговоров в Версале в мае этого года. В ходе проработки деталей сперва рассматривался вариант с приездом президента Франции в начале 2018 года, но эту идею забраковали из-за выпадающих на эти дни праздников в РФ.

«В итоге выбор был сделан в пользу Санкт-Петербурга, где с 24 по 26 мая пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В Москве рассчитывают, что визит президента Макрона позволит переломить негативную тенденцию в отношениях с ЕС, которому будущим летом предстоит в очередной раз решать вопрос о продлении санкций против РФ», - пишет «Коммерсант».

Отметим, что сам Путин до сих пор уходит от ответа, будет ли он участвовать в президентских выборах 2018 года. О том, что он не решил или еще рано об этом говорить, Путин заявлял уже не раз. Впрочем, по данным СМИ, работа в администрации президента по формированию его предвыборной концепции давно идет. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2018 года.

Некоторые кандидаты уже заявили о своем намерении баллотироваться. Первым об этом объявил оппозиционер Алексей Навальный, планы баллотироваться также есть у лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя «Яблока» Григория Явлинского.