ЕС: Нет правовых возможностей остановить Северный поток

Евросоюз не заинтересован в дальнейшем развитии газопровода Северный поток-2, однако него нет правовых возможностей остановить этот проект. Об том сказала еврокомиссар Маргрет Вестагер, которая отвечает за вопросы конкуренции, передает Интерфакс-Украина.

«Как сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, проект Северный поток не является проектом европейского интереса. Я считаю, мы признали, что у нас нет правовых средств, чтобы предотвратить проект. Но у нас есть правовое основание обеспечить, чтобы Северный поток не был в правовом вакууме. Если что-то произойдет, то было бы очень хорошо иметь соглашение, что делать с инфраструктурой», – заявила Вестагер на пресс-конференции в Вильнюсе.

В свою очередь ответственный за политику в области климата и энергетику член Еврокомиссии Мигель Ариас Каньете считает, что Северный поток-2 не соответствует целям энергетической политики ЕС.