Секс-скандал с экс-премьером Эстонии набирает обороты

По данным издания Eesti Päevaleht, на девушку, замешанную в сексуальном скандале с бывшим премьер-министром Таави Рыйвасом, было оказано давление в том числе и через работодателя, чтобы она молчала и не раскрывала всех подробностей.

«Я бы поинтересовалась у работодателя - каковы его меры защиты, о которых он оповестил своих работников, и как его предприятие развивается и защищает каждого сотрудника?

Многие наши предприятия даже не задумываются об этом и считают видимо, что человек, наверное, сам виновен в произошедшем, на жертву вешается ярлык, что она сама виновата»,

- сказала «Актуальной камере» юрист Эстонского союза женских приютов Мерле Албрант, сообщает портал Rus.err.ee.

По словам психологов, женщины часто умалчивают о подобных случаях. «Если на примере этого человека, говоря простыми словами, его жизнь разрушат, будут уничтожать, обзывать по-разному, то это даст чёткий посыл другим женщинам в обществе - женщины, молчите, терпите и не рассказывайте о таких случаях общественности», - предостерегает Мерле Албрант.