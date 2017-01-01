США отложили прием заявок на лотерею Green Card

США отложили прием заявок на Diversity Visa Lottery 2019 из-за технических проблем, которые возникли вскоре после начала программы.

На сайте посольства США в Эквадоре сообщается, что в силу технических неполадок регистрационный период DV-2019 начинается заново и все анкеты, поданные с 3 октября 2017 года, нужно будет подать еще раз.

Новый регистрационный период для DV-2019 открывается в 11:00, в среду, 18 октября 2017 года и закрывается в 11:00, в среду, 22 ноября 2017 года.

Онлайн-регистрация для участия в лотерее началась 3 октября 2017 года, однако через несколько дней после начала приема заявок процесс был остановлен. Как оказалось, все ранее поданные заявки были аннулированы.

Если человек подал заявку до 18 октября 2017 года, то она не засчитывается. Новая анкета не будет считаться дубликатной и за этим не последует дисквалификация. Но лица, подавшие более одной заявки в течение нового периода регистрации, будут дисквалифицированы.

Все остальные требования к участию в лотерее остаются неизменными.

По данным исследовательского центра Pew (Pew Research Center), в 2015 финансовом году (последний год с доступными подробными данными по заявкам от стран), около 12% из 14,4 млн человек, подавших заявки на участие в лотерее, составляли граждане Ганы (1,7 млн). Еще 10%, или около 1,4 миллиона кандидатов, были из Узбекистана. Третье место заняла Украина с около 1,3 миллиона претендентов.